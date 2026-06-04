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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo soleado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Sureste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 3 - 9 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sur 2 - 10 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sureste 1 - 10 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Este 3 - 10 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Sureste 7 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Sureste 13 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Sureste 11 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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