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Evolución del tiempo en Chubut: máxima y mínima para hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 21 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 5 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 22 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 35 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 23 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 -1° -1° Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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