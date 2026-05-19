Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 19 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 19 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 40 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|9°
|8°
|Oeste 6 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|9°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|12°
|Sur 17 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|11°
|11°
|Sur 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|10°
|Sur 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 11 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|12°
|12°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Sur 14 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|14°
|14°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|13°
|13°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|10°
|10°
|Sur 17 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|11°
|11°
|Sur 21 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Sur 23 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|7°
|Sur 24 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|7°
|Sur 23 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|7°
|Sur 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|10°
|7°
|Sur 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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