Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 23 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 40 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 15 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 17 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 11 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 13 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 14 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 15 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Sur 14 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Sureste 14 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Sureste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Sur 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sur 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sur 24 - 39 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Sur 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.