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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar este 23 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 23 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 20 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 33 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 14 - 22 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Suroeste 13 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 15 - 23 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 Sur 8 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 Sur 7 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -1° -1° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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