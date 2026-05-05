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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Chubut este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 22 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 19 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Oeste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 22 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 11° 11° Oeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Oeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Oeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Oeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Oeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noreste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.