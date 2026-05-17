Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El pronóstico para Chubut este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 15 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 15 - 26 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 13 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 9 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.