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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 24 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 24 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 6 - 10 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 27 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 24 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 24 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 28 - 47 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 9 - 15 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 9 - 15 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 10 - 16 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 7 - 15 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Oeste 6 - 10 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Oeste 7 - 11 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 5 - 11 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 3 - 7 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 22 - 37 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 25 - 41 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 25 - 44 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 24 - 40 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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