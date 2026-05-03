Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 27 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 47 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 Norte 21 - 34 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 20 - 34 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 19 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noroeste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noroeste 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Oeste 25 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Oeste 27 - 47 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.