Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.

El pronóstico para Chubut este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 18 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Suroeste 12 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sur 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sureste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 11° Noreste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.