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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 6°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 21 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 16 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 16 - 28 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 -4° -4° Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 -1° -1° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 -1° -1° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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