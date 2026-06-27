Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
40% 0.4 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 15 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 29 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 14 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 18 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 16 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 12 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 14 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 11 - 22 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Suroeste 14 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 13 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Frío polar en Buenos Aires:cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

    Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

  2. Frío y niebla en Buenos Aires:cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío y niebla en Buenos Aires: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires:cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

    Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

  4. Pronóstico extendido para Buenos Aires:qué esperar este 26 de junio de 2026

    Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 26 de junio de 2026

  5. Buenos Aires sigue helada y crece la chance de lluvias:qué día cambia el tiempo

    Buenos Aires sigue helada y crece la chance de lluvias: qué día cambia el tiempo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión en La Plata:incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Tensión en La Plata: incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

Chau al paro de 36 horas:qué es el modelo “a la francesa”, la medida de fuerza que analiza ejecutar la CGT contra el Gobierno

Personal militar, médicos y perros de rescate:así será el despliegue del Gobierno para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Economía

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina:cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina: cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

RIGI:aprueban el Gasoducto San Matías, la obra de 1.300 millones de dólares que impulsará exportaciones de GNL

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires:cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Cerró una famosa hamburguesería vegana y hay tristeza entre sus clientes:“No hay otros lugares así”

Internacionales

Se reportó otro terremoto en Venezuela tras los dos que dejaron 920 víctimas y 3360 heridos

Se reportó otro terremoto en Venezuela tras los dos que dejaron 920 víctimas y 3360 heridos

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

El estrecho de Ormuz bajo fuego:Estados Unidos bombardeó bases militares iraníes tras un ataque con drones

Personal militar, médicos y perros de rescate:así será el despliegue del Gobierno para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos