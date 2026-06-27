Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 9° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 27 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 18 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 27 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 27 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 29 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|6°
|4°
|Oeste 17 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|6°
|4°
|Oeste 15 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|6°
|3°
|Oeste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|5°
|3°
|Oeste 13 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|5°
|3°
|Oeste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|5°
|3°
|Oeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|6°
|4°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|7°
|4°
|Suroeste 14 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|7°
|5°
|Suroeste 18 - 29 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|9°
|7°
|Suroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|9°
|7°
|Suroeste 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|9°
|7°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 23 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|8°
|6°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|7°
|5°
|Suroeste 14 - 23 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|7°
|5°
|Suroeste 13 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|7°
|4°
|Suroeste 15 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|7°
|4°
|Suroeste 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|6°
|3°
|Suroeste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|5°
|3°
|Suroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán