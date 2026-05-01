Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Oeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
20°
Viento
Suroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 42m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:29 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Norte 6 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Norte 6 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Norte 9 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Norte 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 11 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 6 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Oeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Oeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 24° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 22° 22° Sur 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 21° 21° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 20° 20° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 19° 19° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.