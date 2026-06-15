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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noroeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:49
Horas de luz9h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 4 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Noroeste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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