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Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Suroeste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Suroeste 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Suroeste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Oeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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