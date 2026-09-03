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¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Suroeste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:09 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Suroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sur 11 - 27 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 15° 15° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Suroeste 15 - 33 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Oeste 10 - 32 km/h 70% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 12° 12° Oeste 9 - 26 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Noroeste 6 - 24 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Oeste 11 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Oeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Oeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Oeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Oeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 15° 15° Oeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Oeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Oeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Suroeste 13 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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