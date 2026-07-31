¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 21 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 47 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:48
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:48 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 47 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 55 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 15 - 30 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 17 - 39 km/h
|40% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noreste 14 - 37 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 41 km/h
|90% 6.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 42 km/h
|90% 5.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Norte 13 - 37 km/h
|70% 1.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|22°
|22°
|Norte 21 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Noroeste 15 - 55 km/h
|70% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Norte 16 - 39 km/h
|80% 2.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Noreste 21 - 39 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Norte 13 - 40 km/h
|60% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 39 km/h
|60% 9.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Norte 18 - 36 km/h
|80% 2.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Norte 14 - 43 km/h
|90% 5.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Noroeste 12 - 32 km/h
|90% 5.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|24:00
|18°
|18°
|Oeste 10 - 30 km/h
|90% 3.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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