¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 21 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 47 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.