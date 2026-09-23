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El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 18 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 17 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol18:50
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:41 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Norte 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Norte 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Norte 16 - 37 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Norte 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 17 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Norte 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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