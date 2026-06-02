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El tiempo en Ciudad de Buenos Aires hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 10°. Con vientos de 12 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 12 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 26 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Este 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noreste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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