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Evolución del clima en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo neblina, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:44 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Sur 9 - 25 km/h 0% Neblina
03:00 12° 12° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sureste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Este 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Este 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Este 14 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Este 13 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Este 10 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 8 - 22 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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