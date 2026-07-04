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Evolución del tiempo en Ciudad de Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar
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Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Este 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 11 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol17:55
Horas de luz9h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 08:01 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 11 - 24 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Este 8 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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