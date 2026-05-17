Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza.
La Ciudad de Buenos Aires sumará un nuevo espacio verde en el barrio de Villa Urquiza. Foto: GCBA (Optimizada con IA Copilot)

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 13 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 16m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 13 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sur 17 - 32 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sur 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Suroeste 13 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.