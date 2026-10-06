Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:23
|Puesta del sol
|19:00
|Horas de luz
|12h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|18%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:23 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 12h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Norte 15 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Norte 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Norte 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 8 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Este 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Este 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|20°
|20°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Este 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Este 13 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Este 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Este 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Este 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Este 19 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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