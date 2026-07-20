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Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.
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El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 24 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sureste 24 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 11 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Sureste 14 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 16 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 15 - 38 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 16 - 37 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sureste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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