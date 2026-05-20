Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 14 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sur 12 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sur 10 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:44 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 10° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sur 14 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sur 13 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 12 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sur 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.