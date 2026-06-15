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Clima en Córdoba: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Gentileza Turismo Ciudad de Córdoba
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 15 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 7m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 15 de junio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:13 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 15 de junio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Noreste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Este 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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