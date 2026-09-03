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¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 28 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:30 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 28 - 64 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Sur 25 - 50 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Sur 28 - 60 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sur 27 - 64 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 22 - 55 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Sur 16 - 47 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 17 - 39 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 14 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 12 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 13 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sur 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sur 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sur 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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