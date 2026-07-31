¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 20 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.