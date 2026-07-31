¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 20 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:41
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 48 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Norte 11 - 21 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Noreste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 20 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 20 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 10 - 23 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|22°
|22°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|24°
|Norte 11 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|27°
|Norte 12 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|26°
|27°
|Norte 11 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|24°
|25°
|Noreste 6 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Sureste 2 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Este 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Suroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Neblina
|23:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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