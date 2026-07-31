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¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Córdoba promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Soleado
26°
Viento
Norte 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Neblina
17°
Viento
Suroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 20 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 26°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 48 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 11 - 21 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 16° 16° Noreste 11 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 16° 16° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Noreste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Noreste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 17° 17° Noreste 10 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Noreste 10 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 20° 20° Noreste 9 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 24° Norte 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 27° Norte 12 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 26° 27° Norte 11 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Noreste 6 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sureste 2 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Este 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Neblina
23:00 18° 18° Sur 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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