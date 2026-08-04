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Evolución del clima en Córdoba: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo neblina, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Este 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Córdoba indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 08:02 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sureste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Suroeste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Suroeste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 2 - 7 km/h 0% Neblina
09:00 13° 13° Sureste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Noreste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Noreste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Noreste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Este 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Norte 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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