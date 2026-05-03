Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noreste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 20 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Córdoba indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 07:49 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 22 - 50 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 9 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 15 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 10° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 18 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 20 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 21 - 48 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noreste 22 - 50 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noreste 22 - 50 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 21 - 50 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 20 - 48 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Noreste 19 - 45 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 19 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 17 - 39 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 16 - 36 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 14 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.