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Temperaturas y lluvias en Córdoba: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Noreste 16 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 22 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 25°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:48 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 22 - 52 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Noreste 20 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 25° 26° Noreste 22 - 51 km/h 0% Cubierto
14:00 25° 26° Noreste 20 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 26° Noreste 20 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Noreste 18 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 24° 25° Noreste 16 - 43 km/h 0% Cubierto
18:00 23° 25° Noreste 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 22° 25° Noreste 13 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 22° 22° Noreste 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 20° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Noreste 10 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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