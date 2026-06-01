Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sureste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:37 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.