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El clima en Corrientes hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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El pronóstico para Corrientes este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 13°. Con vientos de 14 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Noreste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Este 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:27
Horas de luz10h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:35 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noreste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 22° Este 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 26° 27° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 24° 24° Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 22° 22° Este 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 21° 21° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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