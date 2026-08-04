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Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Este 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 25°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:34 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 19° 19° Norte 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 19° 19° Este 11 - 26 km/h 30% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 19° 19° Norte 16 - 30 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Norte 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Norte 6 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 24° 25° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 25° 25° Norte 6 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 25° 26° Norte 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Norte 3 - 15 km/h 0% Cubierto
17:00 25° 26° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 25° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 23° 23° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 22° 22° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 21° 21° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Noreste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Noreste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Noreste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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