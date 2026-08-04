Evolución del clima en Corrientes: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 4 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|10h 54m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:34 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|20°
|20°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|19°
|19°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|19°
|19°
|Este 11 - 26 km/h
|30% 1.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|07:00
|19°
|19°
|Norte 16 - 30 km/h
|30% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|19°
|19°
|Norte 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|19°
|19°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Noroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|22°
|22°
|Noreste 2 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|24°
|25°
|Norte 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|25°
|25°
|Norte 6 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|25°
|26°
|Norte 6 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|25°
|26°
|Norte 3 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|25°
|26°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|24°
|25°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|23°
|23°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|22°
|22°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|21°
|21°
|Noreste 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|21°
|21°
|Noreste 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|20°
|20°
|Noreste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán