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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Oeste 8 - 15 km/h
Lluvia
70% 1 mm
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Suroeste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 28 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 28°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:43 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 28 - 33 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 27° 29° Este 22 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 28° 30° Noreste 28 - 27 km/h 0% Nubes y claros
03:00 21° 21° Sur 10 - 21 km/h 40% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 21° 21° Sureste 8 - 18 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 22° 22° Norte 7 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 22° 22° Norte 11 - 21 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 22° 22° Noroeste 9 - 19 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 21° 21° Noroeste 8 - 16 km/h 80% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 21° 21° Oeste 8 - 15 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 21° 21° Oeste 7 - 17 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 21° 21° Oeste 9 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 21° 21° Suroeste 10 - 21 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Oeste 10 - 20 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 22° 22° Oeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 22° Oeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Suroeste 10 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 22° 22° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Suroeste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
20:00 21° 21° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sur 11 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Suroeste 11 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 18° 18° Sur 12 - 22 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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