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Por Canal 26
martes, 5 de mayo de 2026, 10:00
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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Corrientes este 5 de mayo de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 21°. Con vientos de 16 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 5 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:23 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 5 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 20° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 22° 22° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 22° 22° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 22° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 22° 22° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 21° 21° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 21° 21° Noreste 14 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 23° 22° Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Noreste 12 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 31° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 33° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 33° Norte 16 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 30° 33° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 30° 32° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 32° Noreste 12 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 27° 29° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 26° 27° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 25° 26° Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 24° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 23° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 23° 23° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.