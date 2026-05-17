Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.

El pronóstico para Corrientes este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 12°. Con vientos de 20 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sur 19 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Suroeste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:29 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 17 - 24 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sur 16 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 17 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 18 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sur 19 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sur 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 20 - 41 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sur 19 - 43 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.