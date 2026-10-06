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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
21°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 26°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:28
Puesta del sol18:58
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:28 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 9 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 9 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Sureste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 21° 21° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 22° 22° Noreste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 24° 24° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 24° 25° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 25° 26° Noreste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 25° 26° Noreste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Noreste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 25° 26° Noreste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 24° 25° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 23° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 22° 22° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 22° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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