Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 1 de junio de 2026, 06:30
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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 1 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:53 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Este 6 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Este 9 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Este 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Este 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.