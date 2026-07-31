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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (20 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 24 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Noreste 21 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
20°
Viento
Oeste 10 - 23 km/h
Lluvia
90% 4.4 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 25 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 20 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 28°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:51 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 20 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 25 - 49 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Noreste 22 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Noreste 17 - 30 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Noreste 19 - 33 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Noreste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Noreste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Noreste 25 - 45 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 23° Noreste 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Noreste 21 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 26° 27° Noreste 22 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 27° 29° Noreste 20 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 28° 29° Noreste 21 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 28° 30° Noreste 20 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 27° 29° Noreste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 27° Noreste 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 25° 26° Norte 21 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 21° Noroeste 17 - 41 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Oeste 7 - 49 km/h 80% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Oeste 10 - 23 km/h 90% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 20° 20° Noreste 14 - 25 km/h 90% 8.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Oeste 5 - 27 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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