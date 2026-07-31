¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 25 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 20 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:51
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:51 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 20 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 25 - 49 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Noreste 22 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|18°
|18°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 30 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Noreste 19 - 33 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|18°
|18°
|Noreste 21 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|19°
|19°
|Noreste 22 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|20°
|20°
|Noreste 24 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|21°
|21°
|Noreste 25 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|23°
|23°
|Noreste 20 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Noreste 21 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|26°
|27°
|Noreste 22 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|29°
|Noreste 20 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|28°
|29°
|Noreste 21 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|28°
|30°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|27°
|29°
|Noreste 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|27°
|Noreste 24 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|25°
|26°
|Norte 21 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|22°
|21°
|Noroeste 17 - 41 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|20°
|Oeste 7 - 49 km/h
|80% 4.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|20°
|Oeste 10 - 23 km/h
|90% 4.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|23:00
|20°
|20°
|Noreste 14 - 25 km/h
|90% 8.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|19°
|19°
|Oeste 5 - 27 km/h
|90% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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