El tiempo en Entre Ríos hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Entre Ríos este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 9°. Con vientos de 13 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:05
|Horas de luz
|10h 11m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:54 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|10°
|10°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|10°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|8°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|8°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|10°
|8°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|8°
|Este 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|8°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|10°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|16°
|16°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|16°
|16°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Este 8 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|15°
|15°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Este 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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