Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

El pronóstico para Entre Ríos este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 22 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sur 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:34 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 20 - 36 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Sur 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Sur 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Sur 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Sur 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sur 22 - 39 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Sur 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Sur 21 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 18 - 37 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 19 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 19 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sur 19 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sur 18 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sur 17 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sur 16 - 35 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 14 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 8 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.