El tiempo en Entre Ríos hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 52m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 0 - 3 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 4 - 3 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Norte 0 - 5 km/h
|0%
|Neblina
|04:00
|12°
|12°
|Noroeste 4 - 5 km/h
|0%
|Neblina
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 4 - 4 km/h
|0%
|Neblina
|06:00
|11°
|11°
|Sureste 4 - 9 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|12°
|12°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|13°
|13°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|22°
|Norte 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|22°
|24°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|22°
|24°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Noreste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán