Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Noreste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 0 - 3 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 4 - 3 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 14° 14° Norte 0 - 5 km/h 0% Neblina
04:00 12° 12° Noroeste 4 - 5 km/h 0% Neblina
05:00 12° 12° Sureste 4 - 4 km/h 0% Neblina
06:00 11° 11° Sureste 4 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Noreste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 22° 24° Noreste 10 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 22° 24° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noreste 11 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.