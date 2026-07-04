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Evolución del tiempo en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Este 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 12°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 8 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Este 11 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Este 9 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Este 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Noreste 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Noreste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Este 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 8 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 9 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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