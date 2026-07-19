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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sur 19 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 19 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 23 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:18
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:58 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 23 - 50 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 11 - 50 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 20 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 21 - 38 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Sur 23 - 43 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Sur 20 - 41 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sur 21 - 40 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sur 19 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 14° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sur 20 - 39 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sur 19 - 39 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 22 - 42 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sur 22 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 22 - 42 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 21 - 42 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sur 21 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 18 - 34 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 19 - 36 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Sureste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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