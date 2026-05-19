Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:45 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Oeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Norte 1 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Noreste 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Noreste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Noreste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Norte 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 11° Norte 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° Noroeste 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.