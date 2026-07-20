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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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El pronóstico para Entre Ríos este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 11°. Con vientos de 15 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 21m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:58 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sureste 13 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Sur 10 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sur 10 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sur 11 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 12 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 13 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Sur 12 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 12° 12° Sur 12 - 21 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Sur 12 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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