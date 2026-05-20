Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

El pronóstico para Entre Ríos este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 11 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:46 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 11 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 8 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sur 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.