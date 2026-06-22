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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (12 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 16 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:39 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 15 - 26 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 14° Sur 15 - 27 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
03:00 13° 13° Sur 18 - 31 km/h 90% 3.5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
04:00 13° 13° Sur 20 - 36 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sur 20 - 38 km/h 90% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Sur 20 - 37 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sur 23 - 43 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 21 - 42 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sur 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sur 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Suroeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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