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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 22° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
23°
Viento
Noreste 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Noreste 26 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
26°
Viento
Noreste 26 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 30°
Mínima: 22°
Sensación Térmica: 25°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:26
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:32 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 25° Noreste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 25° 25° Noreste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 24° 25° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
04:00 24° 24° Noreste 18 - 33 km/h 0% Cielo despejado
05:00 23° 23° Noreste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 23° 23° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 22° 22° Noreste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
08:00 22° 22° Noreste 20 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 23° 24° Noreste 20 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 25° 25° Noreste 20 - 38 km/h 0% Soleado
11:00 26° 27° Noreste 22 - 42 km/h 0% Soleado
12:00 27° 29° Noreste 23 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 28° 30° Noreste 24 - 47 km/h 0% Soleado
14:00 29° 31° Noreste 25 - 48 km/h 0% Soleado
15:00 30° 32° Noreste 25 - 48 km/h 0% Soleado
16:00 30° 32° Noreste 25 - 48 km/h 0% Soleado
17:00 29° 31° Noreste 26 - 48 km/h 0% Soleado
18:00 28° 30° Noreste 26 - 49 km/h 0% Soleado
19:00 27° 29° Noreste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
20:00 27° 28° Noreste 24 - 46 km/h 0% Cielo despejado
21:00 26° 27° Noreste 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
22:00 26° 27° Noreste 26 - 48 km/h 0% Cielo despejado
23:00 25° 26° Noreste 25 - 48 km/h 0% Cielo despejado
24:00 25° 26° Noreste 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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