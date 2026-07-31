¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 22° para este 31 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:32
|Puesta del sol
|18:26
|Horas de luz
|10h 54m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:32 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|25°
|25°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|25°
|25°
|Noreste 19 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|24°
|25°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|24°
|24°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|23°
|23°
|Noreste 18 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|23°
|23°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|22°
|22°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|22°
|22°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|23°
|24°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|25°
|25°
|Noreste 20 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|26°
|27°
|Noreste 22 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|27°
|29°
|Noreste 23 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|28°
|30°
|Noreste 24 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|29°
|31°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|30°
|32°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|30°
|32°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|29°
|31°
|Noreste 26 - 48 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|28°
|30°
|Noreste 26 - 49 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|27°
|29°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|27°
|28°
|Noreste 24 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|26°
|27°
|Noreste 25 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|26°
|27°
|Noreste 26 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|25°
|26°
|Noreste 25 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|25°
|26°
|Noreste 24 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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