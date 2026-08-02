El clima en Formosa hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Formosa este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 14°. Con vientos de 16 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 16 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:31
|Puesta del sol
|18:27
|Horas de luz
|10h 56m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|84%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:31 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 29 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Sureste 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|14°
|14°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Niebla
|06:00
|15°
|15°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|15°
|15°
|Este 10 - 21 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|16°
|16°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Este 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|23°
|Este 9 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Este 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|26°
|27°
|Noreste 9 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|27°
|28°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|27°
|29°
|Noreste 10 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|29°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|27°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|25°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|24°
|24°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|24°
|25°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|24°
|24°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán